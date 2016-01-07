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亚洲 | 2016年 1月 7日 星期四 10:10 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆在118.00下方的停止单遭触发

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    * 人民币定盘和离岸人民币下跌连续第二日搅动市场
    * 沪综指跌逾7%，E-迷你标普500指数期货跌0.6%，MSCI明晟亚太地
区(除日本)指数跌逾2%，美国原油跌至2009年以来新低
    * 118.00下方的停止单遭触发，短暂触及117.66
    * 若收在118.00下方，则下看8月低点116.15
    * 117.66/118.75为首道支撑位/阻力位
    * 技术图 reut.rs/1mHtMJi
    
    (完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 张涛)

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