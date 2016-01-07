《汇市简讯》美元兑日圆在118.00下方的停止单遭触发

0159GMT * 人民币定盘和离岸人民币下跌连续第二日搅动市场 * 沪综指跌逾7%，E-迷你标普500指数期货跌0.6%，MSCI明晟亚太地 区(除日本)指数跌逾2%，美国原油跌至2009年以来新低 * 118.00下方的停止单遭触发，短暂触及117.66 * 若收在118.00下方，则下看8月低点116.15 * 117.66/118.75为首道支撑位/阻力位 * 技术图 reut.rs/1mHtMJi (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 张涛)