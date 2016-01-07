民调显示英国支持脱欧者占上风

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦1月7日 - 据周四发布的ORB民调，心里已打定主意的英国选民中，逾一半将投票支持脱离欧盟，英国成为对欧盟质疑态度最强烈的欧盟成员国。

此项民调显示英国民众中的反欧盟情绪加深。英国首相卡梅伦正试图与欧盟其他领导人就改革欧盟达成协议，英国最早今年6月可能就是否脱欧举行全民公投。

民调显示，21%的受访者尚未打定主意，43%的受访者希望脱离欧盟，而36%希望留在欧盟。

不计入尚未作决定的受访者，希望退出欧盟的选民占54%，该比例高于一年前的51%。

“公投在即，但（英国）明显有更多人在过去12个月里感觉与欧洲进一步疏远，而非靠拢。”ORB International董事总经理希尔德（Johnny Heald）对路透表示。

“若（卡梅伦）首相想在其任内避免灾难，那就得有人迅速开始说服公众我们为何应留在欧盟。”

民调显示，希望留欧者与希望退欧者的比例差距可能不大，公投结果将取决于那些目前尚未打定主意的人。(完)