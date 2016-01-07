联合国准备就朝核试验扩大对朝鲜的制裁

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国1月6日 - 联合国安理会周三称，将立即商讨新的重大制裁措施，以回应朝鲜进行第四次核试验。外交官称这可能意味着联合国将扩大对朝鲜的制裁。
朝鲜宣布周三上午成功进行了一次小型化氢核装置试验。原子武器专家对朝鲜的核试验表示怀疑，但该试验引发国际社会不安。
“安理会成员国之前已表明决心，一旦朝鲜再次进行核试验，将采取‘更多重大措施’，”乌拉圭驻联合国大使、安理会本月轮值主席Elbio Rosselli对记者表示。
“鉴于上述承诺以及（朝鲜）此次行为的严重性，安理会成员国将立刻开始就此等措施进行磋商以制定新决议，”他说道，并称朝鲜核试验“明显违反安理会决议”。
美国、日本和韩国要求安理会就朝鲜核试验召开紧急会议。
美国驻联合国大使萨曼莎·鲍尔（Samantha Power）发表声明称，安理会应实施“一系列严厉、全面和可靠的新制裁措施”，并确保“安理会已实施的决议得以严格执行”。
联合国秘书长潘基文称，朝鲜最新的核试验令人“极度不安”且“严重危害地区安全”。
多位西方外交官称，若朝鲜最新核试验获得证实，美国、欧盟与日本将寻求扩大联合国对朝鲜的制裁。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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