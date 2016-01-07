澳新汇市：澳新货币挫至数周低位，市场臆测中国推动人民币贬值

中国央行连续两日大幅下调人民币中间价，令市场颇为意外，此举加剧了有关货币战争的担忧。中国央行今日人民币中间价较周三低0.5%，为去年8月份人民币贬值近2%以来最大下调幅度。

交易员称，此举表明中国经济可能比之前预期的更加糟糕。

澳元在此背景下显得十分脆弱。去年澳元累计下跌10%。

避险货币日圆受到提振。澳元兑日圆 触及82.94日圆，为9月以来最低水平。新西兰元兑日圆 一度低达78.02日圆。

新西兰元兑美元 从盘初的0.6636美元跌至一个月低点0.6616美元。新西兰国民银行外汇分析师Jason Wong称，合理价位目前接近0.6400美元，本月余下时间新西兰元料面临进一步下行压力。(完)

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