国际油市：中国最新发放的成品油出口配额高达2,100万吨

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
路透新加坡1月6日 - 交易商周三表示，中国已向炼厂下达近2,100万吨汽油、柴油和航空煤油的出口配额，高于2015年发放的任何一轮配额。
仅柴油出口配额一项就接近900万吨，占配额总量的42%，是2015年首轮派发的柴油出口配额的6.5倍还多；汽油配额也增加了1.7倍。
贸易商和业内消息人士称，2015年大部分时候市场上的柴油供应都明显供过于求，现如今中国较高的出口配额将令本就承压的市场更加雪上加霜。
“我们已经看到2015年(中国)柴油出口量很大，这些(新)配额数字虽说看似不是出奇地高，但从历史角度来看肯定是偏高的，”IHS Energy Insight副总裁Victor Shum表示。
“中国有大量炼油产能要追逐需求。高出口要持续一段时间，”他并称中国疲弱经济指标打击了国内需求。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。