国际油市：布兰特原油触及11年新低，供应过剩之外又添中国担忧

与此同时，需求在放缓，尤其是在亚洲最大经济体和能源消费国--中国方面，见到了几十年来最慢的经济成长节奏。

全球指标油价布兰特原油期货 周四跌至每桶33.09美元，低于上日所及低位，创11年新低，不过到0213GMT已小幅回升至每桶33.52美元。

美国西德克萨斯中质油(WTI)原油期货 一度跌至每桶32.77美元，亦刷新2009年以来最低水平，到0213GMT回升至33.25美元。

分析师称，美国原油库存高企为WTI原油价下滑的主要原因。

“数据显示，上周美国汽油库存增加1,060万桶，馏分油库存增加630万桶。汽油和馏分油库存增幅超过了原油库存降幅，上周原油库存减少509万桶，至4.823亿桶(仍接近纪录水平)，”澳新银行称。

庞大的库存意味着，即使今年美国油企屈服于低油价而减产，也仍需要多月方能消化多余供应。鉴于全球经济因中国放缓而看上去很脆弱，交易商称今年大部分时间油价可能依然低迷。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻