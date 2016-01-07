日本已公布经济指标--2016/1/7

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r -0.2% r 2月14日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +0.1% 持平 1月28日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 +0.1% -0.1% 1月28日 -- 工业生产(m/m) 11月 -1.0% p +1.4% r 1月18日 -- 失业率 11月 3.3% p 3.1% @ 1月28日 -- 贸易收支(亿日圆) 11月 逆差3,797 顺差1,115 1月24日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 11月 -2.9% -2.4% 1月28日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。