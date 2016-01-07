中国新债：国开行下周二招标增发至多330亿元五期债，期限1-10年

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
路透上海1月7日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(12日)招标增发五期固息债，总额不超过330亿元人民币，期限一、三、五、七及10年。
上述五期债为该行2015年22期、23期、20期 、21期 和18期 的增发债，票面利率依次是2.49%、2.98%、3.46%、3.59%和3.74%。
具体发行条款如下：
2015年第22、23、20、21和18期增发债
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发行上限 1年：40亿元；3/5/7年：60亿元；10年：110亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：1月12日9:30-10:30；7/10年：9:30-11:20
招标方式 单一价格(荷兰式)
缴款日 1/14
起息日 1年/3年：2015/11/4；5年：9/24；7年：10/22；10年：9/10
分销期 1/13-1/14
上市日 1/18
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%
--------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网站 here (发稿 吴芳；审校 张喜良)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
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路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。