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亚洲 | 2016年 1月 7日 星期四 11:14 BJT

中国新债：国开行下周二招标增发至多330亿元五期债，期限1-10年

路透上海1月7日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(12日)招标增发五期固息债，总额不超过330亿元人民币，期限一、三、五、七及10年。

上述五期债为该行2015年22期、23期、20期 、21期 和18期 的增发债，票面利率依次是2.49%、2.98%、3.46%、3.59%和3.74%。

具体发行条款如下：

2015年第22、23、20、21和18期增发债

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发行上限 1年：40亿元；3/5/7年：60亿元；10年：110亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：1月12日9:30-10:30；7/10年：9:30-11:20

招标方式 单一价格(荷兰式)

缴款日 1/14

起息日 1年/3年：2015/11/4；5年：9/24；7年：10/22；10年：9/10

分销期 1/13-1/14

上市日 1/18

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%

--------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网站 here (发稿 吴芳；审校 张喜良)

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