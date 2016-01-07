路透基点：台湾2015年联贷总额大增，未受对中国大陆曝险管控的妨碍

路透香港1月7日 - 尽管对中国大陆贷款曝险的疑虑犹存，且亚太地区2015年联贷总额下降，但台湾去年联贷总额较2014年的316.4亿美元大增47%，至465亿美元，成为亚太地区为数不多的联贷总额实现增长的地区。

本币贷款总额接近330亿美元等值，其中台湾高速铁路股份有限公司对2010年1月签署的一项金额高达3,820亿台币(120.5亿美元)的项目融资进行重组，以避免潜在的破产命运，该交易大大提振了贷款总额。

在大陆企业违约蔓延至民营企业后，台湾加强了对其银行业者大陆曝险的管控，这打击了台湾银行业。台湾金融监督管理委员会在4月要求银行业在2015年底前对大陆相关授信余额的备抵呆账提存率从1%至少提高至1.5%。银行资金拆存期在三个月到期后再展期，仍应全额计入对大陆地区的曝险限额。此外还加强了对贸易融资案的监管。

来自制造业和科技行业的其他几笔大额贷款也提振了市场，其中包括液晶显示器(LCD)厂商群创光电2月进行的685亿台币再融资案，及其竞争对手友达光电在9月签署的375亿台币融资案。

此外，有线电视运营商也进行了一系列贷款交易。

韩国私募股权基金安博凯(MBK Partners)在5月完成了中嘉网络股份有限公司467.42亿台币七年期再融资案，台湾宽频通讯则在6月签署了320亿台币七年期再融资案。 (完) (编译 汪红英；审校 李爽)