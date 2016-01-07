日本股市：日经指数早盘收低1.8%，日圆大涨损及出口股和蓝筹股

“人民币贬值似乎让日圆惊慌不已，连带也惊吓到已因经济和地缘政治而感到不安的日股，”瑞士信贷日本证券销售经理Stefan Worrall说。

索尼 早盘重挫3.9%,市场参与者称这可能与该公司在拉斯维加斯CES电子展的新闻发布会有关，索尼在记者会中并未公布其虚拟实境体验机的发布日期以及定价细节。

主要出口股和蓝筹股普遍下跌。Panasonic Corp 跌1.4%，丰田汽车 跌2.3%。

东证指数钢铁类股 跌3%，为早盘表现最差的板块之一。

东证指数 跌1.6%至1,464.65点，所有33个类股早盘均收低。

JPX日经400指数 下跌1.6%至13,192.24点。(完)

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