《全球汇市》日圆劲扬，澳元则受人民币加速贬值拖累而挫跌

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0823 1.0778 +0.42 -0.34 1.0860
美元/日圆 118.01 118.46 -0.38 -1.90 120.30
欧元/日圆 127.73 127.68 +0.04 -2.10 130.47
美元/瑞郎 1.0030 1.0070 -0.40 +0.12 1.0018
英镑/美元 1.4628 1.4626 +0.01 -0.75 1.4738
美元/加元 1.4097 1.4071 +0.18 +1.86 1.3839
澳元/美元 0.7037 0.7071 -0.48 -3.27 0.7275
新西兰元/美元 0.6634 0.6635 -0.02 -2.80 0.6825
澳元/日圆 83.040 83.760 -0.86 -5.12 87.520
新西兰元/日圆 78.290 78.600 -0.39 -4.64 82.100
英镑/日圆 172.63 173.26 -0.36 -2.63 177.30
澳元/新西兰元 1.0599 1.0646 -0.44 -0.43 1.0645
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 白云/杜明霞/高琦/刘秀红；审校 王丽鑫/李婷仪/李爽/张若琪/蔡美珍)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。