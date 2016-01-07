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亚洲 | 2016年 1月 7日 星期四 11:24 BJT

《全球汇市》日圆劲扬，澳元则受人民币加速贬值拖累而挫跌

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0823 1.0778 +0.42 -0.34 1.0860

美元/日圆 118.01 118.46 -0.38 -1.90 120.30

欧元/日圆 127.73 127.68 +0.04 -2.10 130.47

美元/瑞郎 1.0030 1.0070 -0.40 +0.12 1.0018

英镑/美元 1.4628 1.4626 +0.01 -0.75 1.4738

美元/加元 1.4097 1.4071 +0.18 +1.86 1.3839

澳元/美元 0.7037 0.7071 -0.48 -3.27 0.7275

新西兰元/美元 0.6634 0.6635 -0.02 -2.80 0.6825

澳元/日圆 83.040 83.760 -0.86 -5.12 87.520

新西兰元/日圆 78.290 78.600 -0.39 -4.64 82.100

英镑/日圆 172.63 173.26 -0.36 -2.63 177.30

澳元/新西兰元 1.0599 1.0646 -0.44 -0.43 1.0645

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 白云/杜明霞/高琦/刘秀红；审校 王丽鑫/李婷仪/李爽/张若琪/蔡美珍)

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