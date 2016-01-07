台湾股市：收跌1.73%创逾四个月新低，国安基金护盘缓和跌势

路透台北1月7日 - 台湾股市 周四收跌1.73%，指数连四日收黑并创逾四个月新低位。分析师指出，今天中国股市重挫且再度触发启动熔断机制，受陆股提早收盘冲击，投资人信心崩溃，盘中一度重挫2.75%。

惟接近午盘时国安基金及政府基金同步进场护盘，指数跌幅收敛；终场加权股价指数 收跌1.73%，或跌138.33点，报7,852.06点；今日成交初值 为1,170.95亿台币，上交易日修正后为991.44亿。

日盛投顾分析师钟国忠表示，受中国股市重挫且触及熔断机制冲击，台股跟着重挫，盘中一度跌破10年线7,800点，最低至7,770.16点；但随相关基金进场护盘，指数跌幅明显缩减，成交量则扩增至千亿台币以上。

〞指数如果能守在10年线7,800点以上，至少让市场比较有人信心。〞钟国忠说。

中国股市沪深300指数 周四早盘初段扩大跌幅至逾5%，触发熔断机制，恢复交易后跌幅扩至7%，再度触发熔断阀值暂停交易至收盘。

另一不愿具名分析师则称，台股在跌至10年线7,800点附近后，短线可望反弹，惟中线趋势仍看跌，指数下探7,200点机率相当高，投资人保守为宜。

台湾财政部次长、国安基金执行秘书吴当杰周四表示，受中国股市下跌等冲击，今天台股盘中重挫逾2%，国安基金与政府基金同步启动护盘机制，进场护盘，以稳定投资人信心，且“明天会继续努力”。

亚洲股市周四跌至三个月低点，此前中国继续引导人民币大幅贬值，加深了市场对该国经济状况以及其他国家可能令本币竞争性贬值的担忧。

分析师预估，明日台股指数区暂看7,800-7,900点间。

周四台股指数收盘创逾四个月新低，前低为2015年8月27日收在7,824.55点。