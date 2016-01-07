韩国金融市场：当局疑似干预拉抬韩元，中国及朝鲜因素拖累韩股

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
韩国综合股价指数 跌1%至1,905.57，下跌股与上涨股比例为39:10。
造船分类指数 弱于大盘，跌3.5%。三星重工业 和大宇造船 分别跌2.8%和2%。
三星电子 跌1%，该公司周五将公布季报。
与此同时，LG电子(LG Electronics) 涨3.1%至56,400韩元，此前该公司宣布，公司计划将今年的新一代有机发光二极管(OLED)电视销量至少提高两倍。
外资料连续第24个交易日卖超韩股，接近午盘时已卖超824亿韩元(6,870万美元)的韩股。
韩国三年期公债3月合约 涨0.05点，报109.74。
0233GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,199.3 1,197.9
日圆/韩元 10.1653/787 10.1234
韩国公债期货 * 109.74 109.69
韩国综合股价指数 1,905.57 1,925.43
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 蔡美珍/汪红英/刘秀红；审校 王洋/蔡美珍/王颖)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。