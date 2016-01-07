韩国金融市场：当局疑似干预拉抬韩元，中国及朝鲜因素拖累韩股

韩国综合股价指数 跌1%至1,905.57，下跌股与上涨股比例为39:10。

造船分类指数 弱于大盘，跌3.5%。三星重工业 和大宇造船 分别跌2.8%和2%。

三星电子 跌1%，该公司周五将公布季报。

与此同时，LG电子(LG Electronics) 涨3.1%至56,400韩元，此前该公司宣布，公司计划将今年的新一代有机发光二极管(OLED)电视销量至少提高两倍。

外资料连续第24个交易日卖超韩股，接近午盘时已卖超824亿韩元(6,870万美元)的韩股。

韩国三年期公债3月合约 涨0.05点，报109.74。

0233GMT 上日收市价

---------------------------------------------------

韩元/美元 1,199.3 1,197.9

日圆/韩元 10.1653/787 10.1234

韩国公债期货 * 109.74 109.69

韩国综合股价指数 1,905.57 1,925.43

---------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 加拿大股市报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

东南亚股市报导 英股富时指数

德股DAX指数 法股CAC-40指数