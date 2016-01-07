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亚洲 | 2016年 1月 7日 星期四 15:52 BJT

台湾债市：10年公债殖利率出量收小跌，因短多获利了结跌幅收敛

* 10年券殖利率连二跌，惟追价意愿低使跌幅收敛
    * 短线10年券不易跌破1%，殖利率将续陷区间震荡
    * 明日104/12期殖利率暂看1.00-1.05%

    路透台北1月7日 - 台湾指标10年公债 殖利率周四出量收跌，呈连二跌格
局；交易员表示，随着殖利率走低，今天短线多单纷纷出场，加上追价意愿低，尾盘殖利率
跌幅收敛。
   
    他们指出，在美债气氛偏多、台股走跌、经济基本面又不好带动下，昨天台债趋势又回
到多头掌控，交易员大都偏多操作，惟部分金融机构趁着尾盘殖利率跌至1.01%附近时进场
狂砍，致券商受重伤，今天交易员操作转趋保守，殖利率亦陷区间震荡格局。
    
     〞即使美债走多、台股下跌，但我们害怕尾盘殖利率被K上来历史重演，乾脆暂时不做
交易。〞一位大型券商交易员说。   
    
    他们表示，近期国际债市偏多，惟对台债影向已有限，短线只能在低档盘整，预料要到
1月19日标售20年105/2期标售完毕后，才会有明确的方向出来。
    
   交易员预估，明日五年券104/13期 殖利率区间在0.59-0.63%间；10年券104
/12期殖利率则介于1.00-1.05%间。      
       
     收盘价                   涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                   (基点)                              (亿台币)
 期                                                               
  5  104/13                    -0.10     0.6110%  0.6020-0.6110%       3.5
 10  104/12                    -0.48     1.0302%  1.0150-1.0315%    302.50
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  30    104/11                      没有成交
  20    104/14                      没有成交
  10    104/12                       1.0302%
   5    104/13                       0.6110%
   3     105/1                       0.4450%
   2    104/10                       0.3500%
 (完)     

 (记者 罗两莎; 审校 杨淑祯)

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