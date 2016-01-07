台湾债市：10年公债殖利率出量收小跌，因短多获利了结跌幅收敛

* 10年券殖利率连二跌，惟追价意愿低使跌幅收敛 * 短线10年券不易跌破1%，殖利率将续陷区间震荡 * 明日104/12期殖利率暂看1.00-1.05% 路透台北1月7日 - 台湾指标10年公债 殖利率周四出量收跌，呈连二跌格 局；交易员表示，随着殖利率走低，今天短线多单纷纷出场，加上追价意愿低，尾盘殖利率 跌幅收敛。 他们指出，在美债气氛偏多、台股走跌、经济基本面又不好带动下，昨天台债趋势又回 到多头掌控，交易员大都偏多操作，惟部分金融机构趁着尾盘殖利率跌至1.01%附近时进场 狂砍，致券商受重伤，今天交易员操作转趋保守，殖利率亦陷区间震荡格局。 〞即使美债走多、台股下跌，但我们害怕尾盘殖利率被K上来历史重演，乾脆暂时不做 交易。〞一位大型券商交易员说。 他们表示，近期国际债市偏多，惟对台债影向已有限，短线只能在低档盘整，预料要到 1月19日标售20年105/2期标售完毕后，才会有明确的方向出来。 交易员预估，明日五年券104/13期 殖利率区间在0.59-0.63%间；10年券104 /12期殖利率则介于1.00-1.05%间。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 -0.10 0.6110% 0.6020-0.6110% 3.5 10 104/12 -0.48 1.0302% 1.0150-1.0315% 302.50 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 104/12 1.0302% 5 104/13 0.6110% 3 105/1 0.4450% 2 104/10 0.3500% (完) (记者 罗两莎; 审校 杨淑祯)