CNH动态：离岸即期早盘上演“v”字行情，大贬转大涨至两地价差收敛

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
路透北京1月7日 - 离岸人民币兑美元即期 周四早盘上演“v”字行情，先是跟随之前三天跌势，一度大跌逾650点至6.7600元，再度刷新历史纪录新低，突然又风向大变半小时内凌厉反弹逾800点至6.6785，收复跌幅；两地价差也从逾2,000个点子快速收窄至1,000个点子以内。
而在岸人民币即期 周四中间价定在6.5646，较上个交易日大跌332个点子，较昨日收盘价亦低超70个点子。人民币兑美元即期亦跟随大跌至6.5943的近五年新低。
不少境内外交易员表示有些无所适从，“早盘中间价继续低开信号明显，自然是继续做空人民币，但不久后风向大变，有中资行在离岸即期和远期都在offer，感觉是有意干预不想让两地价差拉的太宽。”一位香港资深交易员称。
另一位中资交易员称，新年初始人民币就开始下马威大幅贬值，这也给A股股市带来冲击，而股市跌，自1月1日起施行的熔断机制又令股市流动性出现问题，中国金融市场的动荡有损投资者信心，而中国央行时而出手护盘，时而容忍贬值，令市场无所适从。
中国货币网周四发表特约评论员文章称，当前人民币汇率对一篮子货币有条件继续保持基本稳定，面对导致人民币汇率异常波动的一些投机炒作势力，央行有能力保持人民币汇率基本稳定。稍后获中国央行网站转载的该文章指出，展望2016年，人民币汇率形成机制将继续呈现出以市场供求为基础、参考一篮子货币、双向波动、有弹性的特征。
中国股市沪深300指数 周四早盘初段跌幅扩大至5%，触发熔断机制，恢复交易后跌幅扩至7%，再度触发熔断阀值暂停交易至收盘。
本地时间1130，离岸人民币即期报6.6800，反弹0.22%，较今早9：16时盘中低点6.7600大举反弹800点。
无本金远期外汇(NDF)亦加速下跌，一年期 报6.9055/9255，反弹0.3%，但盘中低点6.9590刷新自2009年3月31日以来的六年半新低。
离岸人民币一年的隐含波动率 连续上行报7.475/8.175%，亦可表明人民币的贬值预期。
全球汇市方面，日圆周四触及数月高位，商品货币则遭受新一波打击，此前中国连续第二天调低人民币中间价，激起对中国经济和当局政策意向的担忧情绪。美元兑日圆 最多跌了0.7%，至117.66日圆，为8月底以来最低。澳元兑日圆 挫跌超过1%至三个月低位82.80日圆。(完) (记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。