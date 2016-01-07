CNH动态：离岸即期早盘上演“v”字行情，大贬转大涨至两地价差收敛

路透北京1月7日 - 离岸人民币兑美元即期 周四早盘上演“v”字行情，先是跟随之前三天跌势，一度大跌逾650点至6.7600元，再度刷新历史纪录新低，突然又风向大变半小时内凌厉反弹逾800点至6.6785，收复跌幅；两地价差也从逾2,000个点子快速收窄至1,000个点子以内。

而在岸人民币即期 周四中间价定在6.5646，较上个交易日大跌332个点子，较昨日收盘价亦低超70个点子。人民币兑美元即期亦跟随大跌至6.5943的近五年新低。

不少境内外交易员表示有些无所适从，“早盘中间价继续低开信号明显，自然是继续做空人民币，但不久后风向大变，有中资行在离岸即期和远期都在offer，感觉是有意干预不想让两地价差拉的太宽。”一位香港资深交易员称。

另一位中资交易员称，新年初始人民币就开始下马威大幅贬值，这也给A股股市带来冲击，而股市跌，自1月1日起施行的熔断机制又令股市流动性出现问题，中国金融市场的动荡有损投资者信心，而中国央行时而出手护盘，时而容忍贬值，令市场无所适从。

中国货币网周四发表特约评论员文章称，当前人民币汇率对一篮子货币有条件继续保持基本稳定，面对导致人民币汇率异常波动的一些投机炒作势力，央行有能力保持人民币汇率基本稳定。稍后获中国央行网站转载的该文章指出，展望2016年，人民币汇率形成机制将继续呈现出以市场供求为基础、参考一篮子货币、双向波动、有弹性的特征。

中国股市沪深300指数 周四早盘初段跌幅扩大至5%，触发熔断机制，恢复交易后跌幅扩至7%，再度触发熔断阀值暂停交易至收盘。

本地时间1130，离岸人民币即期报6.6800，反弹0.22%，较今早9：16时盘中低点6.7600大举反弹800点。

无本金远期外汇(NDF)亦加速下跌，一年期 报6.9055/9255，反弹0.3%，但盘中低点6.9590刷新自2009年3月31日以来的六年半新低。

离岸人民币一年的隐含波动率 连续上行报7.475/8.175%，亦可表明人民币的贬值预期。