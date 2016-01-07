中国货币市场：逆回购大放水助回购利率持稳，汇率急贬推升宽松预期

路透北京1月7日 - 中国银行间市场周四主要回购利率持稳，流动性维持偏松。交易员称，本周逆回购加量投放助市场资金面从周初的紧张局面缓解，今日市场供给充足，大行和城商行均有融出，且汇率贬值下，央行维稳资金面姿态仍在，短期流动性不足为虑。

他们并表示，人民币汇率持续贬值尚未对资金面构成明显威胁，而且基本面不佳叠加汇率贬值导致降准呼声再起；因下周将有大规模逆回购到期，需关注下周公开市场操作情况。

“比较宽松，大行主要出隔夜，城商行股份制7天以上都有，而且逆回购也很多量。”华南一基金交易员说，“外汇那边压力也不小，现在降准呼声肯定很大。”

她并称，因为这周央行的放水都是短期限的，所以有点担心下周逆回购到期的情况，不过觉得总体还是偏宽松，“本来前几天很多银行只愿意出隔夜，这几天开始长期限的也多了。”

中国央行公开市场今日进行700亿元人民币逆回购操作，期限七天。据此计算，本周公开市场净投放1,900亿元，创近11个月来新高。

人民币兑美元即期 周四中间价定在6.5646，较上个交易日大跌332个点子，较昨日收盘价亦低超70个点子。人民币兑美元即期亦跟随大跌至6.5943的近五年新低。离岸人民币早盘剧烈震荡。今日中间价开出之后，离岸CNH 一度大跌逾650点至6.76元，再度刷新纪录新低，但随后又迅速展开反弹，收复跌幅。

三一重工 、厦门国贸 年初发行的两只可转债，计划发行规模为45亿元人民币、28亿元，分别于周一(4日)、周二(5日)进行网上网下申购。根据发行安排，未获配售的网下申购保证金及未中签的网上申购资金将于1月7日至11日退还和解冻。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9534 1.9657 -1.23

七天 2.3129 2.3473 -3.44

14天 2.8424 2.8161 +2.63

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.5800 1.6750 +90.50

七天 2.2450 1.9000 +34.50

14天 2.4100 2.5500 -14.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9700 1.9800 -1.00

七天 2.4000 2.5000 -10.00

14天 2.9000 2.8500 +5.00

Shibor

其中:隔夜 1.9660 1.9800 -1.40

七天 2.3130 2.3220 -0.90

三个月 3.0746 3.0820 -0.74