日本央行：将公布12月政策会议讨论摘要，开启与市场沟通新模式

从今年开始，日本央行将把议息会议减少至八次--与美联储和欧洲央行一致，并且在每次会议的六个交易日后，发布会议讨论摘要。

此举旨在强化与市场的沟通，因为一些分析师曾抱怨，央行的会议记录公布太迟，以至于无法借此判断央行未来的政策步骤。

摘要将呈列每位政策委员对经济、物价前景和货币政策的主要观点、以及两位与会政府代表的评论。所有的评论都将是匿名的。

12月会议上，日本央行维持基础货币目标不变，但重整了其大规模刺激计划，以扶助首相安倍晋三刺激公司加薪的计划。