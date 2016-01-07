日本央行：将公布12月政策会议讨论摘要，开启与市场沟通新模式

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
从今年开始，日本央行将把议息会议减少至八次--与美联储和欧洲央行一致，并且在每次会议的六个交易日后，发布会议讨论摘要。
此举旨在强化与市场的沟通，因为一些分析师曾抱怨，央行的会议记录公布太迟，以至于无法借此判断央行未来的政策步骤。
摘要将呈列每位政策委员对经济、物价前景和货币政策的主要观点、以及两位与会政府代表的评论。所有的评论都将是匿名的。
12月会议上，日本央行维持基础货币目标不变，但重整了其大规模刺激计划，以扶助首相安倍晋三刺激公司加薪的计划。
日本央行总裁黑田东彦表示，政策微调将能使央行更为容易地维持、甚至是扩张刺激计划。他还屡次强调，如果央行实现通胀目标面临威胁，则准备进一步放松政策。(完) (编译 李婷仪/王洋; 审校 蔡美珍/许娜)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。