《国际主要央行公开市场操作一览》--1月7日

路透北京1月7日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月16日实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。FED并表示，此次升息是尝试启动“循序渐进的”紧缩周期，并称在决定下一步行动时，将着重监测通胀形势。

欧洲央行12月一如预期，将存款工具利率从负0.20%下调至负0.30%，并将资产购买计划延长六个月。

日本央行12月维持大规模刺激计划下的基础货币目标不变，但决定扩大所购买资产范围，旨在鼓励企业加大薪资及投资支出。央行维持以每年80万亿日圆(6,550亿美元)速度扩大基础货币的政策目标不变，主要通过大规模购买公债、上市交易基金(ETF)和投资地产的信托基金实现。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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1/6 隔夜逆回购 -1,265.84 0.25%

1/5 隔夜逆回购 -1,696.15 0.25%

1/4 隔夜逆回购 -1,996.70 0.25%

12/31 四天逆回购 -4,745.91 0.25%

--美国联邦储备理事会(FED/美联储)上月决定升息，之前绝大部分决策者相信通胀将会回升，但部分委员对通胀可能持于危险低位表示担忧。美联储12月15-16日会议记录显示，“目前几乎所有与会委员对通胀将在中期内向2%回升有合理的信心。”会议记录反映出，尽管委员们上月一致同意近10年来首次升息25个基点，但美联储内部仍存在分歧 。

--旧金山联储总裁威廉姆斯表示，他并不担心已吓坏华尔街的中国疲弱经济数据，且由于美国经济强劲，认为今年美国升息三至五次是合理的 ；但美国未来几年的整体升息路径比今年具体要升息几次更重要 。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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1/6 七天期反向交易 1.17亿美元 0.85%(固定利率)

1/5 七天期反向交易 706.317 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行执委普雷特在杂志专访中表示，欧洲央行将维持旨在推升通胀的宽松政策，至少持续到2017年3月，必要的话将维持更久。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 253,880

上周二 252,740

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当期变化 +1,140

注：上周三(12月31日)为日本公共假期

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦暗示，他准备采取更大胆举措以推动通胀率加速上升，这可能令外界预期央行或将祭出进一步货币刺激措施以实现2%的通胀目标。

--黑田东彦表示，在通胀触及2%并持稳前，无法宣称结束通缩。他表示日本通胀将在2016财年下半触及2%，但时间点可能因油价而有所延后。黑田东彦称在目前的货币政策下，可完全达成2%通胀目标；他还称准备在必要时推出额外的刺激措施。黑田东彦表示日本经济今明两年将持续回升。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率在12月17日降息后调降至0.79%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三称，共发行4,743.0亿台币定存单。与当日到期金额4,741.5亿台币相较，存单发行余额增1.5亿。

--台湾央行周二称，共发行2,006.5亿台币定存单。与当日到期金额2,005.5亿台币相较，存单发行余额增1亿。

--台湾央行周一称，共发行9,296.80亿台币定存单。与当日到期金额8,996.8亿台币相较，存单发行余额增300亿。 (完)