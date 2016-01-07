澳洲经济：澳洲房屋建设热潮降温来得不是时候

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
“即便如此，住宅建设为实体经济成长带来的动能高峰已明显消退，我们预计2016年建设许可总量将下滑。”
澳洲央行一直依赖楼市帮助弥补矿业欠佳所产生的缺口。
在2015年初至9月，澳洲经济成长率为2.5%，其中住宅建设贡献了其中的20%，外界仍认为这一水准总的来说低于正常水平。
住宅建设活动亦有益于其他许多领域，比如就业、零售销售和金融等。
楼市放缓来的不是时候，澳洲许多主要大宗商品价格新年伊始即承压，令出口获利前景蒙阴。
澳洲统计局周四公布的数据显示，11月贸易逆差为29亿澳元(20.4亿美元)，主要归因于铁矿石等重要资源价格下跌。(完)
(编译 汪红英/于春红; 审校 王颖/张荻)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。