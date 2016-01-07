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亚洲 | 2016年 1月 7日 星期四 12:43 BJT

澳洲经济：澳洲房屋建设热潮降温来得不是时候

“即便如此，住宅建设为实体经济成长带来的动能高峰已明显消退，我们预计2016年建设许可总量将下滑。”

澳洲央行一直依赖楼市帮助弥补矿业欠佳所产生的缺口。

在2015年初至9月，澳洲经济成长率为2.5%，其中住宅建设贡献了其中的20%，外界仍认为这一水准总的来说低于正常水平。

住宅建设活动亦有益于其他许多领域，比如就业、零售销售和金融等。

楼市放缓来的不是时候，澳洲许多主要大宗商品价格新年伊始即承压，令出口获利前景蒙阴。

澳洲统计局周四公布的数据显示，11月贸易逆差为29亿澳元(20.4亿美元)，主要归因于铁矿石等重要资源价格下跌。(完)

(编译 汪红英/于春红; 审校 王颖/张荻)

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