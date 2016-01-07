韩国个股：现代汽车将推出一款混动汽车，挑战丰田普锐斯的市场地位

路透首尔1月7日 - 韩国现代汽车 周四发布了首款油电混合动力汽车，在低油价影响节油汽车需求的背景下，成为少数几家挑战丰田汽车 旗下普锐斯混动汽车的厂商之一。

现代汽车高级副总裁Lee Ki-sang表示，尽管低油价刺激了高油耗汽车的需求并抑制节油汽车需求，但汽车厂商必须增加清洁能源汽车的销售以满足严格的排放标准，除此之外别无选择。

“油价可能会降低混合动力汽车的销售。但这是我们必须要走的路，”Lee说。

现代汽车表示，这款名为IONIQ的紧凑型轿车在韩国每升汽油可行驶22.4千米，或每加仑52.7千米。新车将在1月中旬在本土市场推出，起售价为2,290万韩元(19,145美元)。

韩国市场上最新型的普锐斯还没有推出，不过Lee表示IONIQ将在美国和韩国市场上以燃油经济性击败前者。(完) (编译 王洋; 审校 王丽鑫)