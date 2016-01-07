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亚洲 | 2016年 1月 8日 星期五 07:36 BJT

****主要国家经济指标预测--1月8日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

1月7日(四)

2350 日本外汇储备(亿美元) 12月 -- 12,330

1月8日(五)

0030 澳洲零售销售(较前月) 11月 +0.4% +0.5%

0130 日本加班工资 11月 -- +1.2%

0500 日本同时指标(较前月) 11月 -- +2.0

领先指标 -- +1.3

0645 瑞士失业率(未经季节调整) 12月 3.7% 3.4%

(经季节调整) 3.4% 3.4%

0700 德国工业生产(较前月) 11月 +0.5% +0.2%

0700 德国经季节调整出口(较前月) 11月 +0.7% -1.2%

进口(较前月) +1.0% -3.4%

贸易收支(亿欧元) 顺差200 顺差208

0745 法国工业生产(较前月) 11月 -0.4% +0.5%

0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 11月 逆差39.5 逆差45.8

进口(亿欧元) -- 418.68

出口(亿欧元) -- 372.86

0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -0.3% -0.1%

(较上年同期) -1.2% -1.4%

0900 意大利公共赤字与GDP之比 第三季 -- 0.9%

0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 11月 逆差30 逆差37.29

全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差105 逆差118.2

1330 美国非农就业岗位(万个) 12月 增加20.0 增加21.1

　　民间就业岗位(万个) 增加19.5 增加19.7

　　制造业就业岗位(万个) 减少0.1 减少0.1

　　政府部门就业岗位(万个) -- 增加1.4

　　失业率 5.0% 5.0%

　　平均时薪(较前月) +0.2% +0.2%

　　每周平均工时 34.5 34.5

　　 劳动力就业参与率 -- 62.5%

1330 加拿大建筑许可(较前月) 11月 -3.0% +9.1%

1330 加拿大就业岗位变动(万人) 12月 增加1.0 减少3.57

失业率 7.1% 7.1%

就业参与率 65.8% 65.8%

1500 美国趸售(批发)库存(较前月) 11月 -0.1% -0.1%

趸售销售(较前月) 持平 持平

2000 美国消费者信贷(亿美元) 11月 增加182.5 增加159.8

1月9日(六)

0130 中国居民消费价格指数(CPI)(较前月) 12月 +0.4% 持平

(较上年同期) +1.6% +1.5%

生产者价格指数(PPI)(较上年同期) 12月 -5.8% -5.9%

附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

1月6日(三)

2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 买超859 --

外资投资日本股票(亿日圆) 买超1,357 --

1月7日(四)

0030 澳洲建筑许可 11月 -12.7% -3.0%

民间部门建筑许可 -0.5% --

0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 11月 逆差29.06 逆差31

进口 -1% --

出口 +1% --

0700 德国工业订单(较前月) 11月 +1.5% +0.1%

0700 德国实质零售销售(较前月) 11月 +0.2% +0.5%

(较上年同期) +2.3% +2.4%

0800 英国Halifax房价指数(较前月) 12月 +1.7% +0.5%

(较上年同期) 截至12月的三个月 +9.5% +9.0%

0900 意大利失业率 11月 11.3% 11.5%

1000 欧元区零售销售(较前月) 11月 -0.3% +0.2%

(较上年同期) +1.4% +2.0%

1000 欧元区企业景气指数 12月 正0.41 正0.40

经济景气指数 正106.8 正106.1

工业景气指数 负2.0 负2.9

服务业景气指数 正13.1 正12.8

消费者信心指数 负5.7 负5.7

消费者通胀预期指数 正3.6 --

生产者通胀预期指数 负3.0 --

1000 欧元区失业率 11月 10.5% --

1230 美国Challenger企业裁员人数(人) 12月 23,622 --

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月2日当周 27.7 27.5

四周均值(万人) 27.575 --

续请失业金人数(万人) 12月26日当周 223.0 219.3

1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 12月 42.5 --

经季节调整的PMI 49.9 --

2230 澳洲AIG建筑业指数 12月 46.8 --

(完)

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