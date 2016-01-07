主要国家经济指标预测--1月8日****

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
1月7日(四)
2350 日本外汇储备(亿美元) 12月 -- 12,330
1月8日(五)
0030 澳洲零售销售(较前月) 11月 +0.4% +0.5%
0130 日本加班工资 11月 -- +1.2%
0500 日本同时指标(较前月) 11月 -- +2.0
领先指标 -- +1.3
0645 瑞士失业率(未经季节调整) 12月 3.7% 3.4%
(经季节调整) 3.4% 3.4%
0700 德国工业生产(较前月) 11月 +0.5% +0.2%
0700 德国经季节调整出口(较前月) 11月 +0.7% -1.2%
进口(较前月) +1.0% -3.4%
贸易收支(亿欧元) 顺差200 顺差208
0745 法国工业生产(较前月) 11月 -0.4% +0.5%
0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 11月 逆差39.5 逆差45.8
进口(亿欧元) -- 418.68
出口(亿欧元) -- 372.86
0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -0.3% -0.1%
(较上年同期) -1.2% -1.4%
0900 意大利公共赤字与GDP之比 第三季 -- 0.9%
0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 11月 逆差30 逆差37.29
全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差105 逆差118.2
1330 美国非农就业岗位(万个) 12月 增加20.0 增加21.1
民间就业岗位(万个) 增加19.5 增加19.7
制造业就业岗位(万个) 减少0.1 减少0.1
政府部门就业岗位(万个) -- 增加1.4
失业率 5.0% 5.0%
平均时薪(较前月) +0.2% +0.2%
每周平均工时 34.5 34.5
劳动力就业参与率 -- 62.5%
1330 加拿大建筑许可(较前月) 11月 -3.0% +9.1%
1330 加拿大就业岗位变动(万人) 12月 增加1.0 减少3.57
失业率 7.1% 7.1%
就业参与率 65.8% 65.8%
1500 美国趸售(批发)库存(较前月) 11月 -0.1% -0.1%
趸售销售(较前月) 持平 持平
2000 美国消费者信贷(亿美元) 11月 增加182.5 增加159.8
1月9日(六)
0130 中国居民消费价格指数(CPI)(较前月) 12月 +0.4% 持平
(较上年同期) +1.6% +1.5%
生产者价格指数(PPI)(较上年同期) 12月 -5.8% -5.9%
附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
1月6日(三)
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 买超859 --
外资投资日本股票(亿日圆) 买超1,357 --
1月7日(四)
0030 澳洲建筑许可 11月 -12.7% -3.0%
民间部门建筑许可 -0.5% --
0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 11月 逆差29.06 逆差31
进口 -1% --
出口 +1% --
0700 德国工业订单(较前月) 11月 +1.5% +0.1%
0700 德国实质零售销售(较前月) 11月 +0.2% +0.5%
(较上年同期) +2.3% +2.4%
0800 英国Halifax房价指数(较前月) 12月 +1.7% +0.5%
(较上年同期) 截至12月的三个月 +9.5% +9.0%
0900 意大利失业率 11月 11.3% 11.5%
1000 欧元区零售销售(较前月) 11月 -0.3% +0.2%
(较上年同期) +1.4% +2.0%
1000 欧元区企业景气指数 12月 正0.41 正0.40
经济景气指数 正106.8 正106.1
工业景气指数 负2.0 负2.9
服务业景气指数 正13.1 正12.8
消费者信心指数 负5.7 负5.7
消费者通胀预期指数 正3.6 --
生产者通胀预期指数 负3.0 --
1000 欧元区失业率 11月 10.5% --
1230 美国Challenger企业裁员人数(人) 12月 23,622 --
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月2日当周 27.7 27.5
四周均值(万人) 27.575 --
续请失业金人数(万人) 12月26日当周 223.0 219.3
1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 12月 42.5 --
经季节调整的PMI 49.9 --
2230 澳洲AIG建筑业指数 12月 46.8 --
(完)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选