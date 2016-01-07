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亚洲 | 2016年 1月 7日 星期四 12:43 BJT

《汇市简讯》避险情绪打压澳元兑美元

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* 澳元兑美元开盘报0.7071美元，上日跌逾1%，为G10表现最差的货币

* 澳元在亚洲盘初反弹至0.7087，因有日本投资人的澳元兑日圆买盘

* 美元兑中国人民币定盘价高于预期，再次打压风险资产

* 中国股市下跌7%触发熔断机制时，澳元兑美元低见0.7025

* 澳元兑美元目前较周一盘初高位跌约3.5%，下一步支撑位在0.7016

* 澳元兑美元仍脆弱，因中国疑虑致避险情绪浓厚

(完)

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