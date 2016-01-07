《汇市简讯》避险情绪打压澳元兑美元

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
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* 澳元兑美元开盘报0.7071美元，上日跌逾1%，为G10表现最差的货币
* 澳元在亚洲盘初反弹至0.7087，因有日本投资人的澳元兑日圆买盘
* 美元兑中国人民币定盘价高于预期，再次打压风险资产
* 中国股市下跌7%触发熔断机制时，澳元兑美元低见0.7025
* 澳元兑美元目前较周一盘初高位跌约3.5%，下一步支撑位在0.7016
* 澳元兑美元仍脆弱，因中国疑虑致避险情绪浓厚
(完)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。