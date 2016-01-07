美国个股：雅虎考虑至少裁员10%，涉及媒体、欧洲及平台技术部门--媒体

雅虎发言人Rebecca Neufeld表示，该公司在本月晚些时候召开第四季业绩电话会议前，将披露有关复兴计划的更多细节。

Starboard持有雅虎约0.75%的股权，该公司从2014年就一直主张雅虎进行调整，敦促其剥离亚洲资产并拍卖核心业务。

Starboard与其他股东一起，要求雅虎剥离包括对中国阿里巴巴集团 及雅虎日本 持股在内的亚洲资产，并立即公开拍卖包括搜索和广告业务在内的核心业务。但雅虎对此表示拒绝，选择实施免税剥离核心业务的计划，而这可能需要至少一年时间。

雅虎已于去年11月聘请管理咨询公司麦肯锡，帮助其进行核心业务重组。

在维权投资者的压力下，雅虎在12月搁置剥离对阿里巴巴持股的计划，并称考虑成立单独的公司持有其互联网业务和对雅虎日本的持股。

在美国正常工作时间外，路透未能立刻联系上雅虎就此消息置评。(完)