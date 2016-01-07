美国个股：雅虎考虑至少裁员10%，涉及媒体、欧洲及平台技术部门--媒体

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
雅虎发言人Rebecca Neufeld表示，该公司在本月晚些时候召开第四季业绩电话会议前，将披露有关复兴计划的更多细节。
Starboard持有雅虎约0.75%的股权，该公司从2014年就一直主张雅虎进行调整，敦促其剥离亚洲资产并拍卖核心业务。
Starboard与其他股东一起，要求雅虎剥离包括对中国阿里巴巴集团 及雅虎日本 持股在内的亚洲资产，并立即公开拍卖包括搜索和广告业务在内的核心业务。但雅虎对此表示拒绝，选择实施免税剥离核心业务的计划，而这可能需要至少一年时间。
雅虎已于去年11月聘请管理咨询公司麦肯锡，帮助其进行核心业务重组。
在维权投资者的压力下，雅虎在12月搁置剥离对阿里巴巴持股的计划，并称考虑成立单独的公司持有其互联网业务和对雅虎日本的持股。
在美国正常工作时间外，路透未能立刻联系上雅虎就此消息置评。(完)
(编译 王颖/王兴亚；审校 李春喜)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。