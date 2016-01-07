路透基点：海航集团用于收购SWISSPORT的有追索权贷款料将获超额认贷

路透香港1月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国海航集团为收购瑞士国际空港服务有限公司(Swissport International Ltd)而寻求的有追索权贷款料将获得超额认贷。

消息人士称，中国工商银行已全额承贷了这笔五年期贷款。中国农业银行和中国银行已承诺提供贷款，交通银行正在进行内部审批。

目标贷款金额现为9.5亿美元等值，较之前的10.5亿瑞郎等值(10.4亿美元)有所减少。一位知情人士说，减少目标贷款金额是为了使该交易的债务与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)比率不高于5倍。

四家银行的承贷金额料将超过9.5亿美元等值。

消息人士称，这笔贷款的综合收益在250-290个基点。最低承贷金额为5,000万美元等值，银行可承诺提供美元、瑞郎和欧元贷款。

海航集团和大新华航空为担保人，借款人与瑞士国际空港的收购方是同一法人实体。

这笔贷款料将在1月底提取。

欧洲私募股权投资公司PAI Partners在7月表示，同意以27亿瑞郎将瑞士国际空港售予海航集团。(完) (编译 汪红英；审校 张荻)