新兴汇市：中国市场溃跌打击新兴亚币，北京允许人民币更快下跌

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
亚洲 当日 今年以来 2015年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 117.95 118.50 +0.47 +1.99 120.30
坡元 1.4358 1.4365 +0.05 -1.27 1.4175
台币 33.339 33.453 +0.34 -0.82 33.066
韩元 1199.39 1197.90 -0.12 -2.04 1174.95
泰铢 36.26 36.22 -0.11 -0.66 36.02
菲律宾披索 47.04 47.03 -0.01 -0.29 46.90
印尼卢比 13895.00 13945.00 +0.36 -0.79 13785.00
印度卢比 66.89 66.82 -0.10 -1.11 66.15
马币 4.4090 4.3925 -0.37 -2.70 4.2900
人民币 6.5919 6.5555 -0.55 -1.51 6.4921
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/蔡美珍/李婷仪 审校 王丽鑫/龚芳/张若琪)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。