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亚洲 | 2016年 1月 7日 星期四 14:19 BJT

新兴汇市：中国市场溃跌打击新兴亚币，北京允许人民币更快下跌

亚洲 当日 今年以来 2015年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 117.95 118.50 +0.47 +1.99 120.30

坡元 1.4358 1.4365 +0.05 -1.27 1.4175

台币 33.339 33.453 +0.34 -0.82 33.066

韩元 1199.39 1197.90 -0.12 -2.04 1174.95

泰铢 36.26 36.22 -0.11 -0.66 36.02

菲律宾披索 47.04 47.03 -0.01 -0.29 46.90

印尼卢比 13895.00 13945.00 +0.36 -0.79 13785.00

印度卢比 66.89 66.82 -0.10 -1.11 66.15

马币 4.4090 4.3925 -0.37 -2.70 4.2900

人民币 6.5919 6.5555 -0.55 -1.51 6.4921

(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红/蔡美珍/李婷仪 审校 王丽鑫/龚芳/张若琪)

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