美国联邦储备理事会(FED/美联储)上月决定升息，之前绝大部分决策者相信通胀将会回升，但部分委员对通胀可能持于危险低位表示担忧。美联储周三发布的12月15-16日会议记录显示，“目前，几乎所有与会委员对通胀将在中期内向2%回升有合理的信心。”但“部分委员表示，他们做出的上调指标利率目标区间的决定是险胜，尤其是在通胀动态不确定的情况下。”

美联储副主席费舍尔周三称，美联储今年加息四次和他的预期接近。“我的看法是，(美联储今年加息四次的)数字是在预期范围之内，”费舍尔接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)访问时表示。

日本央行周五将公布上月政策会议中的讨论摘要，此为日本央行今年起采行的新模式，以彻底改造央行与市场的沟通方式。这项摘要将可令外界一窥是何原因引发日本央行在12月17-18日会议决定微调刺激计划。该项决策当时以6-3票通过。

美国 联邦基金利率0.25%-0.5% 2015年12月16日升息25基点

基本贴现率1.00% 2015年12月16日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点

亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调

贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点

一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.625% 2015年12月17日降12.5基点

担保放款融通利率2% 2015年12月17日降12.5基点

短期融通利率3.875% 2015年12月17日降12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点

隔夜贴现窗利率0.75% 2015年12月17日升25基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率2.50% 2015年12月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率6.75% 2015年9月29日降50基点

附卖回利率5.75% 2015年9月29日降50基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点

欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点

(Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.35% 2015年7月2日降10基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点

存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率0.75% 2015年9月24日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点

非洲 南非 附买回利率6.25% 2015年11月19日升25基点