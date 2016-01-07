国际油市：油价触及11年新低，受中国股市重挫和供应过剩问题影响

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
追随金融市场普遍走软趋势，油价也下滑。布兰特原油期货 跌逾3%至每桶33美元，是2004年4月以来最低位，亦低于周三触及的11年低点。
“鉴于油市每日的供应过剩数量约为100万桶，而且几乎未见到任何来自供应面的理性回应举措，因此一点也不奇怪会再次看到油市承压，”CMC Markets的首席市场分析师Michael McCarthy表示。
自2014年中以来全球油价已累计下跌70%，石油输出国组织(OPEC)、俄罗斯和北美等主要产区逼近纪录的产量造成了庞大的供应过剩。
与此同时，需求在放缓，尤其是在亚洲，区内最大经济体和能源消费国--中国正经历数十年来最慢的经济成长节奏。
受中国放缓影响，全球经济形势看起来不稳定，分析师认为原油在2016年的大部分时间仍将保持在低位。
美国西德克萨斯中质油(WTI)原油期货 也下跌超过3%，创下每桶32.77美元的2009年以来新低。
分析师称，美国原油库存高企为WTI油价下滑的主要原因。（完）
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(编译 白云/高琦 审校 李春喜/王兴亚)
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。