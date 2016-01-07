国际油市：油价触及11年新低，受中国股市重挫和供应过剩问题影响

追随金融市场普遍走软趋势，油价也下滑。布兰特原油期货 跌逾3%至每桶33美元，是2004年4月以来最低位，亦低于周三触及的11年低点。

“鉴于油市每日的供应过剩数量约为100万桶，而且几乎未见到任何来自供应面的理性回应举措，因此一点也不奇怪会再次看到油市承压，”CMC Markets的首席市场分析师Michael McCarthy表示。

自2014年中以来全球油价已累计下跌70%，石油输出国组织(OPEC)、俄罗斯和北美等主要产区逼近纪录的产量造成了庞大的供应过剩。

与此同时，需求在放缓，尤其是在亚洲，区内最大经济体和能源消费国--中国正经历数十年来最慢的经济成长节奏。

受中国放缓影响，全球经济形势看起来不稳定，分析师认为原油在2016年的大部分时间仍将保持在低位。

美国西德克萨斯中质油(WTI)原油期货 也下跌超过3%，创下每桶32.77美元的2009年以来新低。

分析师称，美国原油库存高企为WTI油价下滑的主要原因。（完）

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