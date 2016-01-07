《汇市简讯》欧洲盘初：人民币中间价大贬，引发金融市场动荡

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
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* 美元/在岸人民币升0.58%，美元/离岸人民币跌0.05%，美元/韩元升0.23%，美元/日圆跌0.49%
* 欧元/美元升0.37%，澳元/美元跌0.51%，新西兰元/美元跌0.05%，澳元/日圆跌0.81%
* E-迷你标普500指数期货跌1.5%，日股日经指数跌2.33%，香港恒生指数跌2.78%，沪综指跌7.3%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌2.32%
* 美国10年期公债收益率2.1455%，美国原油期货跌3.15%，布兰特原油跌3.16%，现货金升0.58%
* 人民币中间价大贬，中国股市再度触发熔断阀值暂停交易至收盘
(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。