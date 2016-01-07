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亚洲 | 2016年 1月 7日 星期四 14:34 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：人民币中间价大贬，引发金融市场动荡

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* 美元/在岸人民币升0.58%，美元/离岸人民币跌0.05%，美元/韩元升0.23%，美元/日圆跌0.49%

* 欧元/美元升0.37%，澳元/美元跌0.51%，新西兰元/美元跌0.05%，澳元/日圆跌0.81%

* E-迷你标普500指数期货跌1.5%，日股日经指数跌2.33%，香港恒生指数跌2.78%，沪综指跌7.3%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌2.32%

* 美国10年期公债收益率2.1455%，美国原油期货跌3.15%，布兰特原油跌3.16%，现货金升0.58%

* 人民币中间价大贬，中国股市再度触发熔断阀值暂停交易至收盘

(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)

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