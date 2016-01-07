《路透晚报》--1月7日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国财政：截至11月底，全国财政共收回存量资金3,658亿元--财政部

中国财政部周四称，截至2015年11月底，全国财政收回存量资金3,658亿元人民币，调整用于保民生、补短板、增后劲。

--中国经济：2014年GDP最终核实同比增7.3%，与初步核实数一致--统计局

中国国家统计局周四公布，经最终核实，2014年GDP现价总量为635, 910亿元人民币，比初步核实数减少229亿元；按不变价格计算，比上年增长7.3%，与初步核 实数一致。

--中国政策：支持沿边地区试行负面清单模式，扩大人民币业务范围--国务院

中国国务院周四发文称，将支持具备条件的沿边重点地区试行准入前国民待遇加负面清单的外商投资管理模式；探索发展离岸贸易，有序放开育幼养老、建筑设计、会计审计、商贸物流、电子商务等服务业领域外资准入限制。

--《中国数据观测》12月M2增速维稳高位，新增贷款季节性略降

路透调查的25家机构预测中值显示，中国2015年12月新增人民币贷款预计为7,000亿元 人民币，略低于上月的7,089亿元。市场机构认为，年末信贷投放相对温和，但政策支持以 及地方债置换削减作用减少，一定程度上又对信贷规模形成支撑。

--《中国数据观测》高基数拉大12月进出口跌幅，衰退型高贸易顺差料延续

路透综合25家机构预测中值结果显示，中国2015年12月进出口同比跌幅再度扩大，主因 外需不稳而内需仍疲软及去年较高基数拖累。时至年末，部分进出口可能会赶在年前报关， 然2015年外贸目标无法完成已成定局。

--《中国数据观测》12月工业投资料均低位企稳，通胀略升但仍温和

路透综合27家机构预测中值结果显示，中国实体经济在2015年年末低位企稳，12月工业 同比增速受基数效应影响预计略有下降，基建投资持续高增长带动整体投资持稳，消费则在 房地产销售等支持下延续较高速增长。

--中国房地产：十大城市2015年土地成交量下跌，但均价创新高--易居

中国房地产研究机构--上海易居房地产研究院最新发布报告称，十大典型城市2015年土地成交量跌价升，成交均价同比涨15.7%，创下历史新高，并预计今年土地市场将进一步上升。

【金融】

--中国央行：2015年末外汇储备降至3.33万亿美元，黄金储备升至601.91亿美元

中国央行周四公布，2015年12月末中国外汇储备为3.33万亿美元，较11月末的3.44万亿美元下降1,100亿美元。

--《猴年展望》中国金融监管改革将强化央行地位，多头监管面临功能重定位

与后金融危机时代全球金融监管改革趋势一致，中国央行自2016年起升级宏观审慎政策框架，此举表明强化央行监管职能成为较明确的共识，各行业监管机构将更注重功能重定位，以防范系统性风险和平抑经济周期。

--中国黄金：金制工业及实验室用制品免于办理进出口准许证--海关

中国海关总署和人民银行日前联合发布公告称，进出口金制工业、实验室用制品的免于办理进出口准许证。

--中国金融：中非产能基金注册成立，由外储和进出口行共同出资--央行

中国央行周三称，由外汇储备、中国进出口银行共同出资设立的中非产能合作基金有限责任公司已在北京完成注册，首批资金100亿美元。

【固定收益】

--《分析》单周净投放创11个月新高，中国股汇巨震央行仍需维稳

进入新的一年，中国股、汇市却惊现联袂跳水行情。为稳定市场预期，央行公开市场本周在重启逆回购的同时操作规模亦大增，单周净投放1,900亿元人民币创出近11个月新高，使得岁末年初曾短暂抽紧的银行间资金面迅速回稳，境内流动性仍维持稳中向好预期。

--中国公开市场：今日进行700亿元七天期逆回购，本周净投放1,900亿

业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将进行700亿元人民币逆回购操作，期限七天。据此计算，本周公开市场净投放1,900亿元，创近11个月来新高。

--《中国债市每日综述》收益率小跌然国债期货回落，一级需求旺盛提振现货买需

中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货则小幅下跌。交易员表示，今日一级市场招标结果良好，经济好转无望且流动性尚不足为虑的情况下，债市买盘力道稍强，现货表现占优。

--中国债市：12月债券托管增量环比降约四成，基金月度增持创新高--中债登

中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，2015年12月末债券托管余额为35.04万亿元人民币，当月增加6,303亿元，增量较上月降约四成，其中基金类机构当月增持规模创新高。

--新债招标：中国进出口行五年债收益率2.9693%，七年3.2908%--业内人士

业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标的五年和七年期固息增发债中标收益率为2.9693%和3.2908%，同时招标的10年期增发债中标收益率为3.2621%。

--新债招标：国开行一年Shibor浮息债利差-66bp，三年-25bp

业内人士周四透露，中国国家开发银行下午招标的一年及三年Shibor浮息债中标利差分别为个-66bp（基点）和-25bp，两期债对应投标倍数为4.41倍和3.41倍。

【外汇】

--中国外汇：人民币对美元中间价呈现贬值态势是应对美元指数走强--货币网

中国货币网特约评论员周四称，近日美元指数再次走强至美联储首次加息以来的高点，在此背景下，做市商参考上日收盘汇率和一篮子货币走势提供的人民币对美元汇率中间价报价有所倾向贬值方向，使得最终形成的中间价呈现了一定贬值态势。

--中国汇市：投机势力炒作致人民币汇率异常波动，央行有能力维稳--货币网

中国货币网周四发表特约评论员文章称，当前人民币汇率对一篮子货币有条件继续保持基本稳定，面对导致人民币汇率异常波动的一些投机炒作势力，央行有能力保持人民币汇率基本稳定。

--中国汇市：人民币兑美元早盘暴跌至近五年新低，市场期待管理层沟通

人民币兑美元即期周四早盘继续大跌逾300点子，逾中间价双双刷新近五年新低；交易员称，中间价连续大幅下调并且低于上日收盘价，主动引导贬值意图明显，市场恐慌情绪加剧，期待管理层能更及时进行沟通，避免市场出现恐慌踩踏。

--CNH动态：离岸即期早盘上演“v”字行情，大贬转大涨至两地价差收敛

离岸人民币兑美元即期周四早盘上演“v”字行情，先是跟随之前三天跌势，一度大跌逾650点至6.7600元，再度刷新历史纪录新低，突然又风向大变半小时内凌厉反弹逾800点至6.6785，收复跌幅；两地价差也从逾2,000个点子快速收窄至1,000个点子以内。

--路透调查：人民币空仓升至近六年高点，韩元及台币空仓均创8月底来高位

周四公布的路透调查显示，人民币空仓创下近六年最高，打击了对其他多数亚币的信心，因中国央行允许人民币贬值速度加快。

--《猴年展望》台币与人民币连动俱增，最低有望下探34元

迈入2016年，温驯的羊儿尚未卸下任务，泼辣的猴子已迫不及待登场，开年后人民币一路狂泻，且趋势看贬；分析师一致认为，今年台币也易贬难升。

【证券/行业】

--《综述》中国股市再现大盘熔断千股跌停，对熔断机制质疑声渐增

中国股市周四再现大盘熔断、千股跌停的惨烈走势。进入2016年后，短短的4个交易日内大盘就已两度触发下跌7%的熔断阈值而暂停交易，市场的脆弱程度和恐慌情绪可见一斑。

--中国股市：沪综指收挫7%创四个半月最大跌幅，汇率急贬挫伤信心

中国股市沪综指周四收挫7%，创四个半月最大单日跌幅。分析师指出，限售股解禁期临近，投资者忧虑重重，而今早人民币汇率急速下挫，更是令股市投资者信心受挫，开盘不久就触及7%熔断阈值，暂停交易直至收市，全天交易不足15分钟。

--中国证券：上市公司大股东及董监事减持需预披露，三月内减持不超1%

在A股市场周四再度大跌逾7%并触发熔断机制后，中国证监会发布上市公司大股东、董事监事高级管理人员减持股份的若干规定，要求大股东及董监事等减持需预披露，且上市公司大股东在三个月内通过二级市场减持股份数，不超过总股本的1%。

--香港股市：恒指收跌3.1%创两年半最低，受中国股市暴跌拖累

香港指标股指周四跌至2013年中期以来最低水平，受中国股市自由落体式暴跌7%引发的恐慌传染。恒生指数收降3.1%至20,333.34点，为2013年7月以来最低收盘水平。

--台湾股市：国安基金与政府基金已进场护盘，稳投资人信心--财政部次长

台湾财政部次长、国安基金执行秘书吴当杰周四表示，受中国股市下跌等冲击，今天台股盘中重挫逾2%，国安基金与政府基金同步启动护盘机制，进场护盘，以稳定投资人信心，且“明天会继续努力”。

--《焦点》中国股市：开门大跌，预警全球市场？

中国股市对于今年的全球市场而言，是煤矿中的金丝雀，还是房间里的大象？这两个成语可能都很适用。如果本周的市场动态可以作为借鉴的话，上海市场的震荡今年将对全球市场产生重大影响，尽管中国股市在全球所占权重相对较小。

--《猴年展望》香港股市难改“上落市”格局，需灵活转身择优而买应对风险

相比起2015年面对A股大升大跌以及人民币贬值等风暴来袭时的措手不及，2016年港股投资者不妨借鉴齐天大圣，以灵活转身并择优而买的手法去应对各种不确定性。

--《猴年展望》大宗商品中国故事难续，汇率震荡加剧令业者步步惊心