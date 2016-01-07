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亚洲 | 2016年 1月 7日 星期四 14:48 BJT

《汇市简讯》美元/马币维持趋坚，马来西亚11月出口增幅低于预估

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* 美元/马币维持趋坚，马来西亚出口放缓，为美元提供进一步支撑

* 马来西亚11月出口同比成长6.3%，低于市场预估的成长12.2%，亦低于前一个月的16.7%增幅

* 11月贸易顺差降至102.3亿马币，市场预估120亿马币，上月为121.6亿马币

* 马来西亚对中国出口放缓，油价不振加重贸易疲软压力

* 美元/马币最新报4.4120-70，无本金交割远期外汇(NDF)在4.4170-4.4230，马来西亚股市下跌0.36%(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)

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