《汇市简讯》美元/马币维持趋坚，马来西亚11月出口增幅低于预估

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
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* 美元/马币维持趋坚，马来西亚出口放缓，为美元提供进一步支撑
* 马来西亚11月出口同比成长6.3%，低于市场预估的成长12.2%，亦低于前一个月的16.7%增幅
* 11月贸易顺差降至102.3亿马币，市场预估120亿马币，上月为121.6亿马币
* 马来西亚对中国出口放缓，油价不振加重贸易疲软压力
* 美元/马币最新报4.4120-70，无本金交割远期外汇(NDF)在4.4170-4.4230，马来西亚股市下跌0.36%(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。