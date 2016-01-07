日本个股：三菱汽车将关闭美国制造厂，因未能找到买家接手

路透东京1月7日 - 三菱汽车 周四宣布将关闭其在美国的唯一制造厂，减少因北美市场销售不振及强势美元造成的亏损。

三菱汽车证实了日经周四的报导。日经称三菱汽车因无法找到接手的买家，将关闭其在伊利诺州Normal工厂。

“我们已放弃寻找愿意买下该厂的汽车制造商，但我们正从其他行业找寻可能的买家，”三菱汽车发言人称。

对于日经报导称受关厂的相关成本影响，三菱汽车在截止3月底的财年恐将录得200-300亿日圆的钜额亏损，该发言人拒绝置评。

这座工厂曾经是生产Outlander运动型车(运动休旅车，SUV)的制造中心，在11月停产时有1,000名工人被裁员。

三菱汽车表示，该厂将继续生产汽车元件至5月底，到时候剩下来的250名工人也将被解雇。