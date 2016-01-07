版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 7日 星期四 15:12 BJT

全球金市：金价涨至九周高位，受避险买盘推动

----------------------0644GMT----------------

价格 变动 涨跌%

现货金 1099.32 5.02 0.46

现货银 14.055 0.055 0.39

现货铂金 878.1 2.45 0.28

现货钯金 503.45 -4.3 -0.85

COMEX期金 1099.5 7.6 0.7

COMEX期银 14.055 0.079 0.57

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 白云/蔡美珍；审校 李婷仪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐