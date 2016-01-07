中国企业：罗熹任华润集团副董事长兼总经理，乔世波因年龄原因退休

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
路透北京1月7日 - 中国华润集团网站刊登通知称，华润集团周四在香港召开领导班子扩大会议，宣布罗熹任华润集团有限公司副董事长、总经理；乔世波因年龄原因，不再担任华润集团有限公司总经理、董事职务。
据华润官网消息，华润集团截至2014年总资产12,517亿港元，净资产3,859亿港元，实现营业额5,686亿港元，经营利润652亿港元。集团核心业务包括消费品（含零售、啤酒、食品、饮料）、电力、地产、水泥、燃气、医药、金融等。
中国中共中央纪检委2015年9月中旬表示，决定给予华润（集团）有限公司原党委书记、董事长宋林“双开”处分，并对其严重违纪问题进行立案审查。 （完） (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。