日本股市：收盘重挫2.3%至逾三个月低点，受日圆劲升影响

美元兑日圆 一度下跌0.7%至117.66日圆，触及8月底以来最低水平，打击出口商类股及其他蓝筹股。

今年截至周四，日本股市已共计下跌6.7%，在所有发达市场中的跌幅最深。市场人气受到朝鲜(北韩)进行核试验以及沙特(沙乌地)阿拉伯和伊朗紧张关系升级打压。

法国巴黎银行全球市场和大宗商品衍生品主管Kyoya Okazawa称，人民币走贬及中国股市暴跌，引发对中国经济及其政策意向的担忧。

“中国政策及中国市场走向方面存在较大不确定性。而市场最痛恨‘未知风险’，”他表示。

东证指数33个分项指数中有32个下跌，石油和出口商类股所受冲击尤为严重，电力和天然气板块上涨。

国际石油开发帝石 大跌5.2%，石油资源开发 跌3.1%，此前全球指标油价刷新11年低位。

丰田汽车 跌2.6%，本田汽车 跌3.1%，Panasonic 跌2.3%。