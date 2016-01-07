日本股市：收盘重挫2.3%至逾三个月低点，受日圆劲升影响

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
美元兑日圆 一度下跌0.7%至117.66日圆，触及8月底以来最低水平，打击出口商类股及其他蓝筹股。
今年截至周四，日本股市已共计下跌6.7%，在所有发达市场中的跌幅最深。市场人气受到朝鲜(北韩)进行核试验以及沙特(沙乌地)阿拉伯和伊朗紧张关系升级打压。
法国巴黎银行全球市场和大宗商品衍生品主管Kyoya Okazawa称，人民币走贬及中国股市暴跌，引发对中国经济及其政策意向的担忧。
“中国政策及中国市场走向方面存在较大不确定性。而市场最痛恨‘未知风险’，”他表示。
东证指数33个分项指数中有32个下跌，石油和出口商类股所受冲击尤为严重，电力和天然气板块上涨。
国际石油开发帝石 大跌5.2%，石油资源开发 跌3.1%，此前全球指标油价刷新11年低位。
丰田汽车 跌2.6%，本田汽车 跌3.1%，Panasonic 跌2.3%。
东证股价指数 收低2.1%至1,457.94点。JPX-日经400指数 跌2.2%至13,121.96点。(完)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。