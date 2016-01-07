中国反腐：河北省环保厅原副厅长李葆等3人因严重违纪被双开--中纪委

路透北京1月7日 - 中国中央纪委监察部公布，河北省环保厅原副厅长、党组成员李葆等三人因严重违纪被开除党籍和行政开除；涉嫌犯罪问题已移送司法机关依法处理。 中纪委监察部网站公告显示，李葆利用职务上的便利，为他人谋取利益，或者通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，收受财物，且在党的十八大后仍不收敛、不收手，并已涉嫌犯罪。

中纪委同时宣布，对河北省交通厅原副厅长、党组成员潘晓东利用职务上的便利为他人谋取利益并收受财物，非法占有公共财物，挪用公款，收受礼金，违规从事营利活动；违反生活纪律。且在党的十八大后仍不收敛、不收手。其中，利用职务上的便利为他人谋取利益并收受财物，非法占有公共财物，挪用公款问题涉嫌犯罪。 经河北省纪委常委会议研究并报省委批准，决定给予潘晓东开除党籍处分；按程序由省监察厅报省政府批准，给予其行政开除处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。 石家庄经济学院原党委书记郝东恒违反政治纪律，干扰、妨碍组织审查；违反廉洁纪律，利用职务上的便利为他人谋取利益并收受财物；违反工作纪律，不正确履行职责，造成严重不良影响。其中，利用职务上的便利为他人谋取利益并收受财物问题涉嫌犯罪。 经河北省纪委常委会议研究并报省委批准，决定给予郝东恒开除党籍、开除公职处分；将其涉嫌犯罪问题及所涉款物移送司法机关依法处理。（完） (发稿 马蓉; 审校 杨淑祯)