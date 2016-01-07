《汇市简讯》欧元/美元反弹走势在55日均线遭遇阻力

美国热股：IBM第四季业绩和全年财测均好于预期，股价盘初小涨
路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
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* 欧洲开盘后，欧元/美元由1.0830高点回落
* 55日均线在1.0837，为初步阻力，之后阻力在周一高点1.0840
* 放空欧元操作仍然盛行，目标为1.0620，获利了结水位在1.0840
* 技术图表1 tmsnrt.rs/22MgH2g
* 技术图表2 tmsnrt.rs/22Mgoob
(完)
(编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)
路透1月20日 - 无线芯片制造商SKYWORKS SOLUTIONS 公布第一季营收为9.143亿美元，超越分析师平均预估的9.027亿美元。