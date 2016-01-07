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市场报道 | 2016年 1月 7日 星期四 15:31 BJT

《汇市简讯》欧元/美元反弹走势在55日均线遭遇阻力

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* 欧洲开盘后，欧元/美元由1.0830高点回落

* 55日均线在1.0837，为初步阻力，之后阻力在周一高点1.0840

* 放空欧元操作仍然盛行，目标为1.0620，获利了结水位在1.0840

* 技术图表1 tmsnrt.rs/22MgH2g

* 技术图表2 tmsnrt.rs/22Mgoob

(完)

(编译 蔡美珍；审校 于春红)

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