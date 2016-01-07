中国金融：中非产能基金注册成立，由外储和进出口行共同出资--央行

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
路透北京1月7日 - 中国央行周三称，由外汇储备、中国进出口银行共同出资设立的中非产能合作基金有限责任公司已在北京完成注册，首批资金100亿美元。
中国央行网站发布的新闻稿称，中非产能合作基金是中长期开发投资基金，将通过以股权为主的多种市场化方式，主要投资于非洲地区制造业、高新技术、农业、能源矿产、基础设施和金融合作等领域。
作为中非合作系列重要举措的组成部分，中国国家主席习近平2015年12月初在南非宣布设立首批资金100亿美元的中非产能合作基金。（完） (发稿 马蓉；审校 宿泱韫/黄凯)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。