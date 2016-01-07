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亚洲 | 2016年 1月 7日 星期四 16:48 BJT

台湾汇市：台币连九日收贬续创逾六年新低，随人民币震荡趋贬寻求支撑

* 台币连九贬续创逾六年新低
    * 随人民币震荡趋贬寻求支撑
    * 台币明日交易区间料在33.200-33.400

    路透台北1月7日 - 台币兑美元 周四连续第九日收贬续创逾六年新低。交易员
表示，人民币兑美元中间价定在近五年新低，一度引领台币实质汇价继续探底；但随着人民
币从波段低位稍见回升，台币实质汇价也回归低档震荡寻求支撑。
    
    汇银人士指出，今日台北汇市交投持稳偏热，主要消化外资及进口商美元买盘、出口商
抛汇卖需，短线台币实质汇价紧随人民币上下整理、震荡幅度加大。
    
    台币兑美元周四收在33.530续创金融海啸以来新低，前波收盘低位为2009年4月29日的3
3.658。
    
    〞大家都还惊魂未定，看不清楚人民币走势。〞一位大型官股商银交易员说。 
   
    上述交易员并称，在人民币方向尚未明朗之际，将把交易部位缩小以规避风险，短线成
交将以实质交易需求或短线抛补调整部位为主；但有位外商银行交易员则预期周五人民币贬
势有机会稍作休息，甚至小幅回升，台币实质汇价也可望跟进转向区间高位。
    
    多数交易员认为，目前全球股汇市紧盯人民币后市，盘初人民币中间价较上日收盘价大
跌，台湾股汇市立即随亚洲主要市场全面重挫，近期亚币料将观望人民币走势指引方向。
    
    周四人民币兑美元中间价 定在6.5646，较上个交易日大跌332点子，较昨日
收盘价亦低超70点子。人民币兑美元即期 亦跟随大跌至6.5943的近五年新低。[C
NY/CN]
       
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月天期的美元/台币换汇点溢
价幅度较上日尾盘明显缩小。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报33.490/33.51
0，上日收在33.610。
    
    今日台币主要交易区间在33.230-33.390，上日在33.010-33.249。他们并预估，台币明
日的实质交易区间料在33.200-33.400。
    
    台湾股市周四收跌1.73%报7,852.06点。证交所资料显示，外资及陆资在台股卖超119.3
0亿台币，连四个交易日卖超共计349.57亿台币；上交易日为卖超48.84亿台币。 
  
    
    多数新兴亚币周四延续跌势，因中国允许人民币加速贬值，加剧围绕中国经济及区域货
币战争风险的担忧。 韩元兑美元 收低0.2%报1,200.6，盘中一度下
跌多达0.5%至1,203.7，创下去年9月8日以来最低。 
      
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交   上日 
                        元                                         量  
                      报价                                       亿美  
                                                                   元  
 台北外汇经纪公     33.530     33.453   33.190-33.530  33.190    8.17    9.52
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     33.528     33.450   33.245-33.528  33.270    4.38    7.98
 司                                                                    
  
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价             上日现货收盘时水准
                                                
 美元/台币一个月期            0.160/0.190            0.230/0.250
 美元/台币六个月期            0.185/0.235            0.240/0.280
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价       

 (记者 詹静宜；审校 林高丽)

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