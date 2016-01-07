台湾汇市：台币连九日收贬续创逾六年新低，随人民币震荡趋贬寻求支撑

* 台币连九贬续创逾六年新低 * 随人民币震荡趋贬寻求支撑 * 台币明日交易区间料在33.200-33.400 路透台北1月7日 - 台币兑美元 周四连续第九日收贬续创逾六年新低。交易员 表示，人民币兑美元中间价定在近五年新低，一度引领台币实质汇价继续探底；但随着人民 币从波段低位稍见回升，台币实质汇价也回归低档震荡寻求支撑。 汇银人士指出，今日台北汇市交投持稳偏热，主要消化外资及进口商美元买盘、出口商 抛汇卖需，短线台币实质汇价紧随人民币上下整理、震荡幅度加大。 台币兑美元周四收在33.530续创金融海啸以来新低，前波收盘低位为2009年4月29日的3 3.658。 〞大家都还惊魂未定，看不清楚人民币走势。〞一位大型官股商银交易员说。 上述交易员并称，在人民币方向尚未明朗之际，将把交易部位缩小以规避风险，短线成 交将以实质交易需求或短线抛补调整部位为主；但有位外商银行交易员则预期周五人民币贬 势有机会稍作休息，甚至小幅回升，台币实质汇价也可望跟进转向区间高位。 多数交易员认为，目前全球股汇市紧盯人民币后市，盘初人民币中间价较上日收盘价大 跌，台湾股汇市立即随亚洲主要市场全面重挫，近期亚币料将观望人民币走势指引方向。 周四人民币兑美元中间价 定在6.5646，较上个交易日大跌332点子，较昨日 收盘价亦低超70点子。人民币兑美元即期 亦跟随大跌至6.5943的近五年新低。[C NY/CN] 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月天期的美元/台币换汇点溢 价幅度较上日尾盘明显缩小。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报33.490/33.51 0，上日收在33.610。 今日台币主要交易区间在33.230-33.390，上日在33.010-33.249。他们并预估，台币明 日的实质交易区间料在33.200-33.400。 台湾股市周四收跌1.73%报7,852.06点。证交所资料显示，外资及陆资在台股卖超119.3 0亿台币，连四个交易日卖超共计349.57亿台币；上交易日为卖超48.84亿台币。 多数新兴亚币周四延续跌势，因中国允许人民币加速贬值，加剧围绕中国经济及区域货 币战争风险的担忧。 韩元兑美元 收低0.2%报1,200.6，盘中一度下 跌多达0.5%至1,203.7，创下去年9月8日以来最低。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交 上日 元 量 报价 亿美 元 台北外汇经纪公 33.530 33.453 33.190-33.530 33.190 8.17 9.52 司 元太外汇经纪公 33.528 33.450 33.245-33.528 33.270 4.38 7.98 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.160/0.190 0.230/0.250 美元/台币六个月期 0.185/0.235 0.240/0.280 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜；审校 林高丽)