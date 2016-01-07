版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 7日 星期四 15:55 BJT

中国经济：2014年GDP最终核实同比增7.3%，与初步核实数一致--统计局

路透北京1月7日 - 中国国家统计局周四公布，经最终核实，2014年GDP现价总量为635,
910亿元人民币，比初步核实数减少229亿元；按不变价格计算，比上年增长7.3%，与初步核
实数一致。
    
    2015年9月统计局曾公布，经初步核实，2014年GDP现价总量为636,139亿元，比初步核
算数减少324亿元，按不变价格计算的增长速度为7.3%，比初步核算数降低0.1个百分点。
    
    按照GDP核算时效性的要求，中国年度GDP要进行三次核算，第一次为GDP初步核算；第
二次为GDP初步核实；第三次为GDP最终核实，每一次核算结果都会有所变化。
    
    通常情况下，年度GDP初步核算在次年1月20日之前完成，初步核实在次年9月底之前完
成，最终核实则在隔年1月完成。
    
    以下为中国2014年GDP最终核实数与初步核实数对比：    
     行业         现价总量（亿元）      不变价增速（％）  产业结构（％）
                                                          
                终核     初核    差距   终核  初核  差距  终核  初核  差
                                                                      距
 GDP            635910   636139   -229   7.3   7.3     0   100   100    0
                                                                         
 第一产业        58336    58336      0   4.1   4.1     0   9.2   9.2    0
 第二产业       271764   271764      0   7.3   7.3     0  42.7  42.7    0
 第三产业       305810   306038   -229   7.8   7.8     0  48.1  48.1    0
                                                                         
 农林牧渔业      60158    60158      0   4.2   4.2     0   9.5   9.5    0
 工业           228123   228123      0   6.9   6.9     0  35.9  35.9    0
 建筑业          44790    44790      0   9.1   9.1     0     7     7    0
 批发和零售业    62423    62216    208   9.7   9.5   0.2   9.8   9.8    0
 交通运输、仓    28494    28750   -256   6.5     7  -0.5   4.5   4.5    0
 储和邮政业                                                           
 住宿和餐饮业    11158    11199    -40   5.8   6.2  -0.4   1.8   1.8    0
 金融业          46665    46573     92   9.9   9.7   0.2   7.3   7.3    0
 房地产业        38001    38167   -166     2   2.3  -0.2     6     6    0
 其他服务业     116098   116165    -66   8.5   8.6  -0.1  18.3  18.3    0
 
    注：本表中国内生产总值总量、构成等数据中，有的不等于各产业（行业）之和，是由
于数值修约误差所致，未作机械调整。（完）
    
    欲览详情，请点击国家统计局链接 here

 (发稿 乔艳红; 审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐