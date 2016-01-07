日本债市：公债价格因避险买盘进场而上涨，收益率跌至一年低位

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
10年期公债收益率 降1.0个基点至0.240%。
有关全球制造业仍趋于萎缩的迹象、中国股市的暴跌以及人民币进一步下跌的猜测拖累日本及其它地区股市大跌，迫使投资者在债市中寻求避险。
日债还在30年债标售获强劲需求后延续涨势。此次标售平均得标价格与最低价格差距为0.04，低于12月所进行上次标售时的0.05。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 -0.020% +0.0 -0.020%
五年期公债 0.020% +0.0 0.020%
10年期公债 0.240% -1.0 0.250%
20年期公债 0.950% -1.0 0.960%
30年期公债 1.220% -2.0 1.240%
10年期公债期货 <0#JGB:> 149.23 +0.06 149.17
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 龚芳/刘秀红；审校 王洋)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。