日本债市：公债价格因避险买盘进场而上涨，收益率跌至一年低位

有关全球制造业仍趋于萎缩的迹象、中国股市的暴跌以及人民币进一步下跌的猜测拖累日本及其它地区股市大跌，迫使投资者在债市中寻求避险。

日债还在30年债标售获强劲需求后延续涨势。此次标售平均得标价格与最低价格差距为0.04，低于12月所进行上次标售时的0.05。