金属期市：伦铜跌向2009年以来最低，中国股市惨烈走势助燃需求疑虑

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
“金属市场的两大压力，一个来自中国股市--今年开市四天，已有两天触发熔断机制；另一个是汇市，主要来自人民币，今年开局人民币也迅速贬值，”香港花旗亚洲商品研究主管Ivan Szpakowski表示。“我认为金属的下行压力仍在。”
0752 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌2.5%至每吨4,503美元，日内低见4,495美元，为11月24日以来最低水平。该期约在11月23日触及每吨4,443.50美元，为2009年5月来新低。
上海期铜 跌0.6%至每吨36,090元人民币(5,473.5美元)。在钢铁需求前景低迷的情况下，该行业所使用的金属受创尤深。以用于电镀的锌和用于不锈钢生产的镍举例，期锌 与期镍 皆下跌2%。(完)
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(编译 孙茉莉/陈宗琦；审校 白云/高琦)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。