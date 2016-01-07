金属期市：伦铜跌向2009年以来最低，中国股市惨烈走势助燃需求疑虑

“金属市场的两大压力，一个来自中国股市--今年开市四天，已有两天触发熔断机制；另一个是汇市，主要来自人民币，今年开局人民币也迅速贬值，”香港花旗亚洲商品研究主管Ivan Szpakowski表示。“我认为金属的下行压力仍在。”

0752 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌2.5%至每吨4,503美元，日内低见4,495美元，为11月24日以来最低水平。该期约在11月23日触及每吨4,443.50美元，为2009年5月来新低。

上海期铜 跌0.6%至每吨36,090元人民币(5,473.5美元)。在钢铁需求前景低迷的情况下，该行业所使用的金属受创尤深。以用于电镀的锌和用于不锈钢生产的镍举例，期锌 与期镍 皆下跌2%。(完)

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