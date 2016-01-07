路透基点：2015年亚太区杠杆融资额达238亿美元，受本国银行融资案推动

路透香港1月7日 - 汤森路透旗下基点报导，亚太地区杠杆融资在2015年受到以本币交易的几件大案子推高交易量，且区域内本国银行业者表现胜过外资银行。2015年亚太地区杠杆融资量总计为238.2亿美元。

其中最知名的融资案之一就是安博凯的37.7亿美元杠杆收购(LBO)融资，贷款所得用于收购英国零售商乐购(Tesco)韩国部门Homeplus Co Ltd。这笔贷款由韩国国内银行业者提供融资。

中国银行业者在本国的杠杆收购融资及事件驱动型融资方面也不遑多让。8月时，中国银行敲定一笔19亿美元期七年期贷款，资助亚洲私募股权公司GO Scale Capital收购飞利浦旗下照明事业Lumileds控股公司80.1%股权。

同样在8月，平安银行和上海浦东发展银行承销一笔11亿美元贷款，为纽约挂牌的中国药品制造商--药明康德33亿美元私有化提供融资。

“中国银行业者积极建构杠杆融资，毫不犹豫地提供长期资金及较宽松的财务条款，但值得注意的是，他们的流动性变化无常，”花旗集团资本市场部董事总经理吴建华说。

银行人士预计2016年情况将差不多，因2015年即将结束之际，招商银行承销的一笔等值34亿美元钜额贷款浮出水面，这笔融资将用于一投资者组成的财团以约93亿美元将中国移动安全软件厂商--奇虎360私有化。

“买方(buyside)和卖方(sellside)的估值决定因素将倾向于更加严格，特别是对资源、化学和大宗商品相关板块。而且更多投资者可能将因想摸清楚市场底部而选择观望，”汇丰亚太地区杠杆及并购融资主管Lyndon Hsu说。(完)