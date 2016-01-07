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市场报道 | 2016年 1月 7日 星期四 16:37 BJT

全球贵金属：1月6日SPDR黄金持仓减少0.22%，iShares白银持仓持平

路透1月7日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量较周二减少0.22%。同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量持平。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 20,607,670.9　 1月6日 20,652,776.7　 1月5日 -45,105.8 -0.22%

iShares 317,797,991.9 1月6日 317,797,991.9 1月5日 0.0 0.00%

(完) (编译 孙茉莉; 审校 白云)

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