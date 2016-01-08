台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限

路透专访：伊拉克称在该国运营的多数国际大型油企都参与了OPEC减产协议
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
路透台北1月8日 - 台湾央行周五表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行存单到期总额为542.5亿台币。
今日央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.73%；91天期为0.79%；182天期则为0.91%。
央行上日共发行5,850.8亿台币存单。(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选