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货币新闻 | 2016年 1月 7日 星期四 16:55 BJT

全球矿业：加拿大Imperial Metals暂停部分铜矿运营，加入减产大军

路透温哥华1月6日 - 加拿大Imperial Metals 周三暂停在英属哥伦比亚的Huckleberry铜矿运营，成为继铜价过去五年暴跌50%之后业内最新一家减产的公司。

Imperial称，将在Huckleberry共计260名工人中裁减100人，剩余人员继续进行库存矿石的冶炼加工。

该公司发言人Steve Robertson称，库存矿石的冶炼加工只是权宜之计，可能持续约三个月时间。

他拒绝就三个月之后的情况做出预测，但表示该矿需要铜价“大幅”上涨而且加元进一步贬值才有可能重启开采。

最近几个月，围绕中国需求放缓的担忧引发铜价出现数年来最大跌势，包括美国自由港麦克默伦铜金矿公司 和嘉能可 等大企业在内的全球铜矿商纷纷被迫减产。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)

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