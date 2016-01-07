全球矿业：加拿大Imperial Metals暂停部分铜矿运营，加入减产大军

美国热股：IBM第四季业绩和全年财测均好于预期，股价盘初小涨
路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
路透温哥华1月6日 - 加拿大Imperial Metals 周三暂停在英属哥伦比亚的Huckleberry铜矿运营，成为继铜价过去五年暴跌50%之后业内最新一家减产的公司。
Imperial称，将在Huckleberry共计260名工人中裁减100人，剩余人员继续进行库存矿石的冶炼加工。
该公司发言人Steve Robertson称，库存矿石的冶炼加工只是权宜之计，可能持续约三个月时间。
他拒绝就三个月之后的情况做出预测，但表示该矿需要铜价“大幅”上涨而且加元进一步贬值才有可能重启开采。
最近几个月，围绕中国需求放缓的担忧引发铜价出现数年来最大跌势，包括美国自由港麦克默伦铜金矿公司 和嘉能可 等大企业在内的全球铜矿商纷纷被迫减产。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)
路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)
路透1月20日 - 无线芯片制造商SKYWORKS SOLUTIONS 公布第一季营收为9.143亿美元，超越分析师平均预估的9.027亿美元。