全球矿业：加拿大Imperial Metals暂停部分铜矿运营，加入减产大军

路透温哥华1月6日 - 加拿大Imperial Metals 周三暂停在英属哥伦比亚的Huckleberry铜矿运营，成为继铜价过去五年暴跌50%之后业内最新一家减产的公司。

Imperial称，将在Huckleberry共计260名工人中裁减100人，剩余人员继续进行库存矿石的冶炼加工。

该公司发言人Steve Robertson称，库存矿石的冶炼加工只是权宜之计，可能持续约三个月时间。

他拒绝就三个月之后的情况做出预测，但表示该矿需要铜价“大幅”上涨而且加元进一步贬值才有可能重启开采。