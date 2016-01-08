中国票据市场：转贴利率回落但仍受制于资金成本，监管关注添不确定性

路透上海1月8日 - 中国票据市场本周转贴利率从上年末高点回落，一年期国有、股份制银行承兑的电票成交在2.85%-2.87%附近。交易员称，年初转贴交易活跃度有所恢复，但资金价格相对偏高，限制票据价格下跌；近日监管层发文提示加强票据风险管理，令新一年票据业务更添变数，市场谨慎情绪升温。

“这周波动比较大，最近两天票据价格总算下了一点；但各行内部资金成本还是比较高，票据现在跟资金价格还是倒挂，不太好做。”华南一银行交易员称。

他认为，票据利率后续走势仍视资金面会否进一步宽松，需关注央行在加量逆回购的同时，会否有降准等更大力度的宽松政策出台。

上海一银行交易员则提及，近期监管层发文关注票据业务风险，加上近期人民币汇率大幅贬值，货币宽松预期何时落地也存更多变数，下周票据利率可能还会继续上行。

三位消息人士周五透露，中国银监会日前下发关于票据业务风险提示的通知，要求银行业金融机构将“低风险”业务全口径纳入统一授信范围，同时完善绩效考核，防止资金空转。

进入新的一年，中国股、汇市却惊现联袂跳水行情。为稳定市场预期，央行公开市场本周在重启逆回购的同时操作规模亦大增，单周净投放1,900亿元人民币创出近11个月新高，使得岁末年初曾短暂抽紧的银行间资金面迅速回稳，境内流动性仍维持稳中向好预期。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价