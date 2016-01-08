中国货币市场：主要回购利率小幅下行，央行维稳预期支撑下供给充裕

路透上海1月8日 - 中国银行间市场周五主要回购利率多数下行。交易员表示，受益于本周逆回购放量及年初存款回流，大行、城商等各类机构不乏融出，融资需求多可快速得到满足；市场对央行持续维稳境内资金面抱有乐观预期，不过仍密切关注汇率方面的间接影响。

上海一银行交易员称，后半周以来资金面整体宽松，价格也呈回落趋势，“大行都有出钱，回购成交量上来也挺快的。”

中国货币网数据显示，周四银行间质押式回购成交量为21,336.46亿元，其中隔夜品种成交量增加近1,000亿元至19,650.51亿元。

他并表示，考虑到外储下降较多，降准或存在客观需求，但是在具体时点上市场看法存分歧；就其个人看法而言，央行可能会出于稳定汇率的考虑延至春节前夕。

中国去年外汇储备下降13%，其中12月外汇储备单月下降额逾千亿元，单月下降额创历史记录。分析人士指出，12月外储下降可能与资本外流规模加大有关，且未来继续下降的概率较大。

中国人民币兑美元 周五开盘报6.5700元，较上日大涨逾200点子，但之后快速缩减涨幅。今日人民币兑美元中间价 为6.5636元，较上日中间价6.5646小升，结束此前连续八日跌势。

进入新的一年，中国股、汇市却惊现联袂跳水行情。为稳定市场预期，央行公开市场 本周在重启逆回购的同时操作规模亦大增，单周净投放1,900亿元人民币创出近11个月新高，使得岁末年初曾 短暂抽紧的银行间资金面迅速回稳，境内流动性仍维持稳中向好预期。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:15 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9392 1.9571 -1.79

七天 2.2917 2.3301 -3.84

14天 2.8251 2.8211 +0.40

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.3800 3.6550 -127.50

七天 2.1500 1.8300 +32.00

14天 2.2150 2.3000 -8.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9700 1.9800 -1.00

七天 2.4000 2.5000 -10.00

14天 2.9000 2.8500 +5.00

Shibor

其中:隔夜 1.9580 1.9660 -0.80

七天 2.3080 2.3130 -0.50

三个月 3.0670 3.0746 -0.76