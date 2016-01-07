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亚洲 | 2016年 1月 7日 星期四 17:01 BJT

台湾股市：明起调高最低融券保证金成数，以维持市场秩序及稳定--金管会

路透台北1月7日 - 台湾金管会周四公布自明日起，将上市及上柜有价证券之最低融券保证金成数由90%调整为120%，以维持证券交易市场秩序及稳定。

金管会新闻稿并呼吁业者及投资人理性面对证券市场变化，共同发挥稳定股市力量。

金管会表示，此次除调整最低融券保证金成数外，并呼吁证券商等授信机构，对投资人从事融资融券交易，有追缴融资自备款或融券保证金差额或处分担保品之情况，以审慎宽容原则，给予妥适处理。

台湾股市 周四收跌1.73%，指数连四日收黑并创逾四个月新低位。分析师指出，今天中国股市重挫且再度触发启动熔断机制，受陆股提早收盘冲击，投资人信心崩溃，盘中一度重挫2.75%。 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)

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