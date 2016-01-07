台湾股市：明起调高最低融券保证金成数，以维持市场秩序及稳定--金管会

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
路透台北1月7日 - 台湾金管会周四公布自明日起，将上市及上柜有价证券之最低融券保证金成数由90%调整为120%，以维持证券交易市场秩序及稳定。
金管会新闻稿并呼吁业者及投资人理性面对证券市场变化，共同发挥稳定股市力量。
金管会表示，此次除调整最低融券保证金成数外，并呼吁证券商等授信机构，对投资人从事融资融券交易，有追缴融资自备款或融券保证金差额或处分担保品之情况，以审慎宽容原则，给予妥适处理。
台湾股市 周四收跌1.73%，指数连四日收黑并创逾四个月新低位。分析师指出，今天中国股市重挫且再度触发启动熔断机制，受陆股提早收盘冲击，投资人信心崩溃，盘中一度重挫2.75%。 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。