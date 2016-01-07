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亚洲 | 2016年 1月 7日 星期四 17:08 BJT

《全球汇市》日圆涨至四个半月高位，人民币进一步贬值

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0809 1.0778 +0.29 -0.47 1.0860

美元/日圆 117.52 118.46 -0.79 -2.31 120.30

欧元/日圆 127.08 127.68 -0.47 -2.60 130.47

美元/瑞郎 1.0052 1.0070 -0.18 +0.34 1.0018

英镑/美元 1.4575 1.4626 -0.35 -1.11 1.4738

美元/加元 1.4139 1.4071 +0.48 +2.17 1.3839

美元/离岸人民币 6.6890 6.6925 -0.05 +1.84 6.5680

澳元/美元 0.7021 0.7071 -0.71 -3.49 0.7275

新西兰元/美元 0.6637 0.6635 +0.03 -2.75 0.6825

欧元/瑞郎 1.0865 1.0856 +0.08 -0.19 1.0886

欧元/英镑 0.7416 0.7372 +0.60 +0.67 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.2684 9.2627 +0.06 +1.07 9.1705

美元/挪威克朗 8.9555 8.9498 +0.06 +1.31 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘秀红/白云/蔡美珍/龚芳; 审校 孙茉莉/高琦/李春喜)

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