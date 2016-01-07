中港个股：中兴通讯拟五年内投资至少56亿元建广州研究院

路透上海1月7日 - 中国大型通讯设备生产商--中兴通讯股份有限公司 周四稍晚公告称，已与广州市政府签约，拟在广州建设中兴通讯广州研究院，五年内投资总额不少于56亿元人民币。

公告显示，中兴通讯广州研究院有限公司定位为公司华南区总部基地、华南区研发中心和营销中心，全面整合中兴通讯在广州的所有相关业务，重点在5G（第五代移动通讯）及未来通讯、自主知识产权芯片、智慧城市、云服务及大数据、新能源等领域开展技术研发、打造应用品牌。

公告称，中兴通讯向该研究院五年投资额中，研发总投入不少于35亿元，项目建设投资不少于21亿元，该研究院项目计划在2021年建设完成。

公告指出，基于国际化发展形势及对自主研发领域拓展需求，公司需不断扩大研发规模，加速高新技术自主研发步伐；结合国家对自主创新扶持的重大战略规划，打造一个既高效、集中又具前瞻性的新型研发机构是必由之路，这也是广州研究院项目所承担的主要任务之一。